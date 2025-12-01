Sicurezza l' app YouPol da oggi al servizio anche di chi viaggia in treno
I milioni di viaggiatori sui treni da oggi hanno uno strumento in più per la loro sicurezza. L’applicazione Youpol della Polizia di Stato, infatti, estende le sue funzionalità per chi viaggia in treno e per coloro che si trovano nelle stazioni. Il nuovo aggiornamento permette agli utenti di inviar, segnalazioni geolocalizzate di situazioni di rischio, criticità o comportamenti sospetti che si. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Altre letture consigliate
Polizia di Stato, app Youpol: da oggi al servizio anche di chi viaggia in treno. I milioni di viaggiatori sui treni da oggi hanno uno strumento in più per la loro sicurezza. L’applicazione Youpol della Polizia di Stato, infatti, estende le sue funzionalità per chi viaggia - facebook.com Vai su Facebook
Sicurezza e prevenzione: l’impegno della Questura di Crotone. #QuesturaCrotone #Sicurezza #Prevenzione #Spaccio #Armi #ViolenzaDonne #Campagna #YouPol #ProtocolloZeus #MichelleHunziker ? metisonline.org/2025/11/22/sic… Vai su X
App YouPol, nuovo strumento di sicurezza anche per chi viaggia in treno - Foto, video e segnalazioni geolocalizzate raggiungono la Polizia Ferroviaria. Si legge su marsalalive.it
Siracusa. Sicurezza sui treni, Youpol si aggiorna: ora si può segnalare direttamente dal viaggio - I milioni di viaggiatori sui treni da oggi hanno uno strumento in più per la loro sicurezza. Lo riporta libertasicilia.it
Da oggi l'app YouPol della Polizia di Stato al servizio anche di chi viaggia in treno - L’applicazione Youpol della Polizia di Stato, infatti, estende le sue funzionalità per chi viaggia in treno ... Come scrive poliziadistato.it