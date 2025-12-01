Sicilia Express Ficarra e Picone raccontano l’Italia in viaggio tra risate e problemi quotidiani | E’ cambiata la gente non la politica Il Ponte sullo Stretto? Salvini ha preso sul serio un nostro sketch

Il duo comico siciliano formato da Salvo Ficarra e Valentino Picone torna su Netflix con “Sicilia Express”, una miniserie comedy-fantasy natalizia disponibile dal 5 dicembre. I due artisti, oltre a recitare, firmano regia e sceneggiatura della serie prodotta da Tramp Limited, a distanza di due anni dalla conclusione di Incastrati. La trama segue Salvo e Valentino, infermieri siciliani che lavorano a Milano, divisi tra le esigenti famiglie e un direttore severo, mentre i voli diventano sempre più costosi. Durante un breve ritorno a casa, scoprono un cassonetto magico che consente loro di teletrasportarsi istantaneamente tra Sicilia e Lombardia. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - “Sicilia Express”, Ficarra e Picone raccontano l’Italia in viaggio tra risate e problemi quotidiani: “E’ cambiata la gente non la politica. Il Ponte sullo Stretto? Salvini ha preso sul serio un nostro sketch”

