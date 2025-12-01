Si sveglia con l' idea di uccidere la madre le urla richiamano l' attenzione dei vicini Arrivano i carabinieri
ANCONA - Paura questa mattina nel quartiere Adriatico, dove un uomo di circa 50 anni si è svegliato con la volontà uccidere la madre. Le sue grida hanno attirato l’attenzione dei vicini che hanno subito dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, l’automedica e gli operatori della. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Dott.ssa Lorenza - Coccole di Elicriso. . Quando mi hanno detto: “Tuo figlio ha la dermatite atopica”, non avevo idea di cosa mi aspettava davvero. Notti intere sveglia, prurito senza tregua, pelle che si arrossava per un soffio… e io lì a chiedermi se stavo sbagli - facebook.com Vai su Facebook
Sveglia alle 4.30 per andare a scuola, gli rubano la bici comprata coi risparmi. L'appello della madre del 14enne: «Restituitela, gli serve» - Zaino in spalla raggiunge la stazione dei treni di Gemona del Friuli, in provincia di Udine, per concludere il proprio viaggio - Secondo corrieredelveneto.corriere.it