Si stanno preparando Famiglia nel bosco la mossa dei genitori sui tre figli

Sono sei, e tutti di peso, i pilastri su cui oggi si regge la fragile ma tenace speranza di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham di riabbracciare presto i loro tre figli. Sei punti che non nascono da un improvviso mutamento di strategia, ma dall’urgenza crescente di rispondere, con metodo e documenti, all’ordinanza del Tribunale per i minorenni dell’Aquila. A raccoglierli e trasformarli in un reclamo articolato sono stati i nuovi difensori, gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas, che hanno ricostruito ogni passaggio della vicenda per dimostrare come il provvedimento che ha separato la famiglia sia viziato da errori, incomprensioni culturali e valutazioni ritenute sproporzionate. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

La famiglia del bosco cambia strategia: “Non rifiutiamo case alternative. I giudici? Vogliono il bene dei bimbi” - Nathan e Catherine scrivono una lettera ai media con il loro nuovi avvocati: “Abbiamo la gioia di preservare la nostra filosofia di vita, ma non siamo sordi alle sollecitazioni esterne” ... Si legge su quotidiano.net

Famiglia nel bosco, ecco come è la casa. L'imprenditore che l'ha donata: «Qui vivevamo come loro» - Trovata la casa che per i prossimi mesi diventerà il rifugio della “famiglia nel bosco”. Lo riporta ilmattino.it

Nuova casa per la famiglia nel bosco: Nathan porta le provviste, Catherine andrà a vederla in settimana - IL CASO PALMOLI Nathan ha trascorso la domenica ad accudire i suoi animali e a portare abiti, coperte e viveri nel nuovo alloggio nel b&b “Casetta di nonna Gemma”. Scrive ilmessaggero.it

Famiglia nel bosco, Marco Femminella e Danila Solinas nuovi avvocati dopo Angelucci: c'è subito la prima mossa - Sono Marco Femminella e Danila Solinas i nuovi avvocati dei genitori della famiglia che vive nel bosco di Palmoli: la loro prima mossa. Secondo virgilio.it

Famiglia nel bosco, nuovi avvocati per il ricorso. Roccella: "Togliere i figli deve essere l'extrema ratio" - Troppe ingerenze esterne e la ferma volontà della famiglia di non accettare aiuti e mediazioni. Come scrive iltempo.it

La famiglia nel bosco accetta l’immobile offerto da un privato: “Rispetta il nostro stile”. Ecco dove vivranno – Foto - Il padre, Nathan, ha già visitato la residenza autonoma – dotata di almeno due ampie stanze, cucina, un pozzo per l'acqua, bagno a secco e locali per gli animali – e si è detto "affascinato" ... ilfattoquotidiano.it scrive