Si rifiutò di sottoporsi all'alcoltest | per Mario Balotelli si estingue il reato di guida in stato di ebbrezza

Fanpage.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si chiude il fascicolo sul procedimento penale nei confronti di Balotelli, coinvolto in un incidente nel 2023, dove si rifiutò di sottoporsi all'alcoltest. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

rifiut242 sottoporsi alcoltest marioBalotelli completa il percorso di messa alla prova - Si è concluso con l'estinzione del reato il procedimento a carico di Mario Balotelli per guida in stato d'ebbrezza, aggravata dal rifiuto di sottoporsi all'alcoltest. ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Rifiut242 Sottoporsi Alcoltest Mario