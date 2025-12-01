Si rifiutò di sottoporsi all'alcoltest | per Mario Balotelli si estingue il reato di guida in stato di ebbrezza
Si chiude il fascicolo sul procedimento penale nei confronti di Balotelli, coinvolto in un incidente nel 2023, dove si rifiutò di sottoporsi all'alcoltest. 🔗 Leggi su Fanpage.it
