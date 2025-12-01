Si mette malissimo Antonella Clerici e Barbara D’Urso massima tensione | l’ambiente Rai trema

Il possibile ritorno su Rai1 di Barbara d’Urso continua a far rumore e, secondo indiscrezioni insistenti, avrebbe provocato qualche tensione dietro le quinte, toccando anche una delle figure più solide del daytime della rete, Antonella Clerici. La conduttrice di È Sempre Mezzogiorno non avrebbe gradito alcuni movimenti interni legati alla riorganizzazione del palinsesto, pur senza alcun contenzioso personale con la collega. A riportare il retroscena è stato Davide Maggio, che ha ricostruito lo scenario partendo da un progetto ancora nebuloso. Il programma in questione, prodotto da Fremantle, era stato pensato in un primo momento per il sabato sera di Rai1, fascia particolarmente ambita e delicata per gli equilibri della rete. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

