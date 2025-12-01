San Benedetto Po (Mantova), 1 dicembre 2025 - Non riuscendo a pagare la rata di un prestito a una finanziaria si sarebbe inventato e denunciato uno scippo per sfruttare una clausola del contratto che in caso di furto o rapina in canone mensile sarebbe stato condonato. Protagonista u na 52nne di San Benedetto Po che a ottobre ha denunciato ai Carabinieri il furto con strappo del portafogli. La vittima ha raccontato che, mentre si trovava in sella alla sua bicicletta, sarebbe stata avvicinata da una persona a bordo di un ciclomotore che si sarebbe impossessato del portafogli contenente 250 euro che aveva lasciato sul cestino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Si inventa uno scippo per non pagare la rata di un prestito: denunciata per simulazione di reato