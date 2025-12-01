Si incendiano le luminarie di Natale in un centro migranti di Milano | evacuate 30 persone un 21enne in ospedale
Le luminarie usate per addobbare una stanza del centro di accoglienza straordinaria di San Giuliano Milanese (Milano) sono andate a fuoco scatenando un incendio. In 30 sono stati evacuati, un 21enne è stato trasportato in ospedale per intossicazione da fumi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
