Si farà nel mio stadio c’è parcheggio e ci sono 3mila posti Se piovesse potremmo rimandare | così Pietrangeli descrisse il suo funerale

“Parto col dire che, fra mille anni, si farà allo stadio Pietrangeli”. Così Nicola Pietrangeli nel 2023, parlando del suo funerale. L’ex tennista italiano – morto a 92 anni oggi, 1 dicembre – aveva parlato a Il Messaggero con ironia a proposito del suo funerale, esprimendo il desiderio di svolgerlo nel campo al Foro Italico a lui intitolato, iconico per tutti i tennisti italiani. “Innanzitutto, perché c’è parcheggio, poi perché ci sono tremila posti a sedere. Mi dispiace che non potrò assistere, per vedere chi viene e chi non viene “, aveva proseguito poi Pietrangeli con il suo solito senso dell’umorismo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

