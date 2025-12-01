Si allarga la costellazione italiana IRIDE | lanciati i satelliti Eaglet II
Lanciati da un razzo Falcon 9 otto nuovi satelliti che vanno a comporre la "macro" costellazione IRIDE. Scopo del progetto, finanziato dal PNRR, fornire dati per il monitoraggio del dissesto idrogeologico, incendi, infrastrutture critiche, qualità dell’aria e condizioni meteorologiche. 🔗 Leggi su Dday.it
