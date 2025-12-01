Si aggravano le tensioni tra Washington e Caracas Hegseth sotto accusa

Internazionale.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato di voler verificare le informazioni secondo cui le forze armate statunitensi avrebbero colpito per due volte un’imbarcazione nel mar dei Caraibi per uccidere anche i sopravvissuti. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

si aggravano le tensioni tra washington e caracas hegseth sotto accusa

© Internazionale.it - Si aggravano le tensioni tra Washington e Caracas, Hegseth sotto accusa

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

aggravano tensioni washington caracasWashington-Caracas: cosa è emerso dalla telefonata tra Trump e Maduro - La telefonata tra Trump e Maduro rompe il gelo diplomatico e riapre il dialogo tra Stati Uniti e Venezuela, con implicazioni cruciali per la crisi regionale. Scrive alground.com

aggravano tensioni washington caracasTensioni Crescenti tra Washington e Caracas: Impatti Geopolitici e Conseguenze Globali - L'intervento degli Stati Uniti in Venezuela suscita interrogativi riguardo alla legalità e alle ripercussioni geopolitiche. Come scrive notizie.it

Aumenta la tensione tra Caracas e Washington - Il 2 settembre la Casa Bianca ha celebrato come un grande risultato l’operazione del contingente militare inviato nel mar dei Caraibi che ha fatto ... internazionale.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Aggravano Tensioni Washington Caracas