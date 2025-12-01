Si aggravano le tensioni tra Washington e Caracas Hegseth sotto accusa

Il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato di voler verificare le informazioni secondo cui le forze armate statunitensi avrebbero colpito per due volte un’imbarcazione nel mar dei Caraibi per uccidere anche i sopravvissuti. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Si aggravano le tensioni tra Washington e Caracas, Hegseth sotto accusa

