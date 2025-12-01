Si aggravano le tensioni tra Washington e Caracas Hegseth sotto accusa

Il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato di voler verificare le informazioni secondo cui le forze armate statunitensi avrebbero colpito per due volte un’imbarcazione nel mar dei Caraibi per uccidere anche i sopravvissuti. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Si aggravano le tensioni tra Washington e Caracas, Hegseth sotto accusa

News recenti che potrebbero piacerti

Le proteste guidate dall’opposizione e dal sindacato aggravano lo scontro tra Tunisi e Bruxelles. Saied accusa l’Ue di ingerenza dopo la risoluzione del Parlamento europeo e minaccia di rivedere la cooperazione in un clima politico sempre più teso. - facebook.com Vai su Facebook

Si aggravano le tensioni tra Washington e Caracas, Hegseth sotto accusa - Il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato di voler verificare le informazioni secondo cui le forze armate statunitensi avrebbero colpito per due volte un’imbarcazione nel mar dei Caraibi p ... Si legge su internazionale.it

Tensioni Crescenti tra Washington e Caracas: Impatti Geopolitici e Conseguenze Globali - L'intervento degli Stati Uniti in Venezuela suscita interrogativi riguardo alla legalità e alle ripercussioni geopolitiche. Scrive notizie.it

Washington-Caracas: cosa è emerso dalla telefonata tra Trump e Maduro - La telefonata tra Trump e Maduro rompe il gelo diplomatico e riapre il dialogo tra Stati Uniti e Venezuela, con implicazioni cruciali per la crisi regionale. Segnala alground.com

Tensione tra Usa e Venezuela, Washington invia jet F-35 a Porto Rico - Caracas ha denunciato l'assalto a un peschereccio da parte di un cacciatorpediniere statunitense ... Si legge su it.euronews.com

Aumenta la tensione tra Caracas e Washington - Il 2 settembre la Casa Bianca ha celebrato come un grande risultato l’operazione del contingente militare inviato nel mar dei Caraibi che ha fatto ... Segnala internazionale.it

Alta tensione Usa-Venezuela, Washington schiera navi da guerra vicino alle acque territoriali di Maduro. Caracas risponde con la sua flotta - Tre cacciatorpediniere provenienti dagli Stati Uniti si avvicinano al confine delle acque territoriali venezuelane. Lo riporta ilfattoquotidiano.it