Short Track World Tour positivo per l’Italia Sighel la punta diamante ma tutta la squadra è competitiva
Cala il sipario sul World Tour 2025 e per l’Italia il bilancio è sicuramente positivo. In totale la squadra azzurra ha conquistato una vittoria ed undici podi, ma sono ben trentuno i piazzamenti in finale A o comunque tra i primi sei della classifica. Numeri sicuramente soddisfacenti per l’Italia, che ha anche centrato l’obiettivo di avere il massimo contingente alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, che ora diventano il focus principale per i nostri atleti in questi prossimi due mesi. L’unica piccola pecca del rendimento della squadra azzurra è forse quell’unica sola vittoria, visto che i successi potevano anche essere qualcuno in più. 🔗 Leggi su Oasport.it
