Shiva annuncia il tour nei palazzetti, in programma per maggio 2026, il calendario e i biglietti. Shiva annuncia il tour nei palazzetti, in programma per maggio 2026, che lo vedrà tornare sui palchi di tutta Italia. I biglietti saranno disponibili online su www.vivoconcerti.com da martedì 2 dicembre 2025 alle ore 14:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da domenica 7 dicembre 2025 alle ore 11:00. La tournée partirà lunedì 4 maggio 2026 al Palaunical di Mantova (Data Zero), per proseguire mercoledì 6 maggio 2026 all’Unipol Forum di Milano, venerdì 8 maggio 2026 al Palazzo dello Sport di Roma, martedì 12 maggio 2026 al Mandela Forum di Firenze, giovedì 14 maggio 2026 al Palapartenope di Napoli, sabato 16 maggio 2026 all’Unipol Arena di Bologna per poi concludersi sabato 23 maggio 2026 all’Inalpi Arena di Torino. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Shiva torna live, il calendario e i biglietti del tour nei palazzetti