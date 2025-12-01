Shiffrin domina lo slalom a Copper Mountain | è la vittoria numero 104 in carriera

Gazzetta.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La campionessa statunitense è prima nella classifica generale con 368 punti davanti a Colturi (278) e Duerr (224). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

shiffrin domina lo slalom a copper mountain 232 la vittoria numero 104 in carriera

© Gazzetta.it - Shiffrin domina lo slalom a Copper Mountain: è la vittoria numero 104 in carriera

