Shiffrin domina lo slalom a Copper Mountain | è la vittoria numero 104 in carriera
La campionessa statunitense è prima nella classifica generale con 368 punti davanti a Colturi (278) e Duerr (224). 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Argomenti simili trattati di recente
https://www.oasport.it/2025/11/alice-robinson-domina-il-gigante-di-copper-mountain-davanti-a-julia-scheib-ottima-prova-di-asja-zenere/ Alice Robinson domina il gigante di Copper Mountain davanti a Julia Scheib. Mikaela Shiffrin e Sofia Goggia fuori dalla to - facebook.com Vai su Facebook
? Shiffrin domina lo slalom di Gurgl! Colturi ancora seconda Della Mea chiude 18ª e va a punti Classifica aggiornata e risultati #SciAlpino #Shiffrin #Gurgl #Colturi #DellaMea #FIS #AlpineSkiing Vai su X
Sci, slalom femminile Copper Mountain: Shiffrin precede Duerr, Colturi sul podio, crollo di Holdener - Sci alpino, slalom femminile Copper Mountain: Shiffrin precede Duerr, Colturi sul podio, crollo di Holdener. Lo riporta sport.virgilio.it
Shiffrin dice 104 nello slalom di Copper. Battute Duerr e Colturi, Della Mea 23sima - ) domina alla sua maniera il terzo slalom stagionale e, dopo i pesanti d ... Lo riporta fisi.org
Pagelle slalom femminile Copper Mountain 2025: Shiffrin di un’altra categoria, conferma Colturi. Italia a bocca asciutta - PAGELLE SLALOM FEMMINILE COPPER MOUNTAIN 2025 Domenica 30 novembre Mikaela Shiffrin 10: 1. Segnala oasport.it