Sheep Italia le capsule antigelo per i clochard sbarcano in Toscana
Firenze, 01 dicembre 2025 – L’idea nasce nel 2018 in Inghilterra: gli “ Sleep pod ”, giacigli che riparano dal freddo che si costruiscono in pochi secondi e che si possono richiudere altrettanto velocemente, permettendo ai clochard di superare l’inverno al caldo, una sorta di capsula chiusa su tre lati fatta di materiale isolante, riutilizzabile ma non durevole. Un intervento d’emergenza. Certamente non una soluzione definitiva, ma un intervento d’emergenza che aiuti i senza fissa dimora nelle gelide notti invernali. Creati in un garage di casa nel 2018, da “Sleep pod” ne sono stati distribuiti 15 mila in mezza Europa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
