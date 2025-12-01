Sfiduciato il sindaco di Afragola Antonio Pannone crolla un avamposto del governo Meloni in Campania

Ad Afragola con la sfiducia al sindaco Antonio Pannone non è soltanto caduta la giunta di una cittadina di medie dimensioni. Le dimissioni degli otto consiglieri di minoranza e di sei consiglieri di maggioranza hanno sfracellato un avamposto del governo Meloni in Campania. Qui la sottosegretaria alla presidenza del Consiglio Pina Castiello (Lega) ricopriva la carica di vicesindaco. Qui la Lega e il centrodestra contavano di amministrare il comune in scioltezza, vantando eccellenti rapporti con Palazzo Chigi e gli altri ministeri che contano. È andata a finire malissimo, con un disastro politico e giudiziario. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sfiduciato il sindaco di Afragola Antonio Pannone, crolla un avamposto del governo Meloni in Campania

