Sfidare il pensiero unico catastrofista si può Tre spunti

Ilfoglio.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Chi prevede disastri non deve quasi mai ammettere di essersi sbagliato, poiché può sempre sostenere che il disastro non si è ancora verificato, o che è stato evitato proprio grazie ai suoi avverti. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

sfidare il pensiero unico catastrofista si pu242 tre spunti

© Ilfoglio.it - Sfidare il pensiero unico catastrofista si può. Tre spunti

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Sfidare Pensiero Unico Catastrofista