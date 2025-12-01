Sfidare i genitori non è sempre maleducazione ma un esercizio di autostima | la spiegazione delle esperte

Fanpage.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I genitori sono soliti pretendere un'assoluta obbedienza da parte dei figli, tuttavia la ribellione rispettosa può aiutare a costruire l'identità e rafforzare l'autostima dei ragazzi. Per gli esperti, anche imparare a sfidare l'autorità degli adulti può diventare una competenza utile per la crescita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

