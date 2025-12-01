Sfera Ebbasta annuncia la ristampa dell’album XDVR attivo il pre-order

Sfera Ebbasta festeggia dieci anni di carriera con la ristampa del suo primo album, con due inediti, attivo il pre-order. Dopo il fulmineo sold out, a poche ore dall’annuncio, dell’evento live – prodotto da Vivo Concerti – che l’8 luglio 2026 vedrà Sfera Ebbasta tornare a dominare il palco dello Stadio San Siro di Milano, e l’apertura di una seconda data nella Scala del Calcio in programma il 9 luglio, entra oggi sempre più nel vivo il grande progetto che celebra i dieci anni della sua musica e ne ripercorre il cammino artistico iniziato proprio nel 2015 con XDVR – cammino che, in una decade, ha portato Gionata Boschetti dai palazzoni di Cinisello al tetto del mondo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Sfera Ebbasta annuncia la ristampa dell’album XDVR, attivo il pre-order

