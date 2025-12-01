Settimana cruciale per 3 segni | le previsioni di Paolo Fox dal 1 al 7 dicembre

L'oroscopo settimanale e la classifica di Paolo Fox per la settimana dal 1 al 7 dicembre offrono uno sguardo dettagliato su cosa riservano le stelle per ogni segno zodiacale. Tra configurazioni planetarie favorevoli, momenti di riflessione e opportunità da cogliere al volo, questo periodo si presenta ricco di sfumature per amore, lavoro e benessere personale. Prima di approfondire, la classifica svelata a I Fatti Vostri. Sagittario. Leone. Acquario. Ariete. Bilancia. Toro. Cancro. Scorpione. Gemelli. Vergine. Pesci. Capricorno. Come spiega Paolo Fox sul Corriere, per l' Ariete, dicembre inizia con Venere favorevole che intensifica il desiderio di vicinanza al partner.

