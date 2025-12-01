Sesto Calende arrestato per droga il figlio dell’assessore Il sindaco | È solo una vicenda personale

Sesto Calende (Varese) –  Dopo l’arresto per droga del figlio ventiseienne dellassessore alla Sicurezza Francesca Gualtieri, esplode il caso politico. Fratelli d’Italia ne chiede le dimissioni e dalla minoranza Siamo Sestesi arriva una mozione di sfiducia per Gualtieri. Mentre il sindaco Elisabetta Giordani la difende: “Vicenda personale, basta speculazioni”. La città è ancora scossa dall’arresto per detenzione di un ingente quantitativo di stupefacenti di quello che da “familiare“ di Gualtieri è diventato in breve uno dei figli. La conferma delle indiscrezioni sull'arrestato. A gettare nuova luce sulla vicenda è stato nelle ultime ore proprio il primo cittadino Elisabetta Giordani, che ha scelto di intervenire pubblicamente per mettere fine alle dicerie circolate con insistenza in paese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

