Servizio militare le contraddizioni di un sistema tutto da reinventare

C’è un po’ di confusione riguardo l’idea di ripristinare un servizio militare di leva, come dichiarato dal ministro della Difesa Guido Crosetto il 27 novembre: «L’ idea è di portare un disegno di legge in Parlamento (.) penso che se la visione che noi abbiamo del futuro è una visione nella quale c’è minore sicurezza, va fatta una riflessione sul numero delle forze armate, sulla riserva che potremmo mettere in campo in caso di situazioni di crisi. Noi abbiamo costruito modelli – in Italia, come in Germania, come in Francia – negli anni scorsi che riducevano il numero dei militari. In questa nuova situazione tutte le nazioni, non soltanto le nazioni europee, mettono in discussione quei modelli che avevamo costruito 10-15 anni fa e tutti stanno pensando di aumentare il numero delle forze armate ». 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Servizio militare, le contraddizioni di un sistema tutto da reinventare

