Servizio bar travestito da libreria Sigilli per due locali in centro Uno aveva il dehors abusivo
di Antonio Passanese Libri sugli scaffali, qualche volume sparso qua e là e un’insegna che recita “libreria”. Ma nei fatti, quei locali erano bar a tutti gli effetti, nati – o meglio camuffati – per aggirare il blocco imposto dal Comune ai nuovi esercizi di somministrazione nel centro storico. È quanto hanno scoperto gli agenti della Municipale che, nei giorni scorsi, hanno messo i sigilli a due attività, una in via Ghibellina e l’altra in via Guelfa, accusate di esercitare somministrazione abusiva. I controlli sono scattati alcuni giorni fa e hanno svelato l’escamotage: le attività si presentavano come librerie con somministrazione “accessoria”, ma in realtà vendevano cibi e bevande in modo esclusivo, senza svolgere alcuna reale attività culturale o libraria. 🔗 Leggi su Lanazione.it
