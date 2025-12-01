Serve una ' Spallettata' | come cambia la Juve senza Vlahovic Due le possibili opzioni

Potrebbe essere David più di Openda il sostituto naturale del serbo. Ma attenzione alla variante tattica: il tecnico pensa anche a Yildiz riferimento centrale in attacco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

serve spallettata cambia juvePagelle Juve: McKennie veterano, Miretti Spallettata. Cabal disastro, Yildiz la vince da solo - La Juve di Spalletti esce dalla trasferta di Bodo con una grande vittoria: tre gol, il primo di Openda con la maglia bianconera, poi il solit ... Come scrive msn.com

Juventus, ennesimo pareggio per Tudor ma ora serve cambiare rotta - Per i bianconeri si è trattato del quinto pari consecutivo tra campionato e Champions League. Scrive tuttomercatoweb.com

