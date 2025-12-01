Serie TV in arrivo a dicembre

© Netflix Giulia Parmigiani Dicembre significa Natale, ma non sempre e non per tutti i generi televisivi. Mentre una valanga di pellicole dedicate alle festività invade palinsesti e piattaforme, il mondo delle serie tv, pur festeggiando su Netflix con Ficarra e Picone in Sicilia Express, sforna titoli che spaziano dal thriller al dramma storico nonchè nuovi attesi capitoli di prodotti cult anche nell’ultimo mese dell’anno. Tra quelli più interessanti ci sono un tris di serie Netflix tratte dai romanzi di Anna Rice, la quinta stagione di Emily in Paris e gli episodi inediti di evergreen quali Chicago Fire, Med e P. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Serie TV in arrivo a dicembre

Scopri altri approfondimenti

Una settimana da incubo per gli appassionati di serie tv visto l'arrivo di tante serie tv e film nei diversi cataloghi, da The Rainmaker a Spartacus: House of Ashur, da Sicilia Express a Matlock senza dimenticare Intervista col Vampiro, Mayfair Witches e Talamas - facebook.com Vai su Facebook

Zerocalcare svela "Due spicci": la nuova serie in arrivo su Netflix ift.tt/Db5r1uq Vai su X

Le serie tv da guardare a dicembre - Tornano Fallout, Emily in Paris e Percy Jackson ma ci sono anche novità come Amadeus, The Rainmaker e Intervista col vampiro ... Scrive wired.it

Cosa vedremo su Netflix a dicembre 2025? Ecco i film e le serie Tv in arrivo - Il prossimo mese di preannuncia come uno dei più caldi dell'anno per gli utenti della piattaforma streaming: ecco quali sono i titoli che debutteranno su Netflix a dicembre 2025 ... Riporta skuola.net

Netflix: tutti i film e le serie TV in arrivo a dicembre 2025 - Il prossimo mese di dicembre 2025 per Netflix si appresta a diventare veramente interessante grazie ai vari titoli in arrivo. Riporta tecnoandroid.it

Da "Sandokan" a "Emily in Paris" e "Sicilia Express", ecco 10 serie tv da vedere a dicembre 2025 - Sandokan, Emily in Paris, Amadeus, The Rainmaker e 10 serie tv da non perdere ... Si legge su msn.com

Sky e NOW, tutte le uscite di dicembre 2025 - Arriva un nuovo mese e Sky e NOW arricchiscono il catalogo con diverse novità. Come scrive today.it

I film e le serie tv da vedere assolutamente su Netflix a dicembre - A dicembre sbarca su Netflix Sicilia Express, la prima serie natalizia di Ficarra e Picone, che arriva dopo il successo di Incastrati. Si legge su iodonna.it