Serie d Correggese brutta e senz’anima | il Progresso passa al ’Borelli’
CORREGGESE 0 PROGRESSO 2 CORREGGESE (3-4-3): Narduzzo, Giorgini, Piccolo, Panizzi; Motti (27’ st Calì), Galli, Manuzzi (16’ st Lucatti), Errichiello (49’ st Carini); Siligardi, Barbuti, Berni (16’ st Taparelli). A disp. Mantini, Gualdi, Truzzi, Zarrillo, D’Angelo Pizzolo. All. Domizzi. PROGRESSO (3-4-1-2): Mascolo; Giovane, Cestaro, Bonetti; G. Barbaro (9’ st Kola), Sansò, Maltoni (41’ st S. Barbaro), Dandini; Belcastro (30’ st Cavazza); Mascanzoni, Calabrese (38’ st Odalo). A disp. Roccia, Zattoni, Guidi, Coresi, Stellacci. All. Graffiedi. Arbitro: Cazzavillan di Vicenza. Reti: 18’ pt Calabrese; 12’ st Belcastro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
