Tempo di lettura: 2 minuti Continua il momento d'oro dell'UniFortunato Volley Benevento che ieri pomeriggio al Palapuglisi di Battipaglia ha superato la Battipagliese Volley con il punteggio di 3-1 (23-25, 13-25, 25-19, 13-25) nella gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie C. Una partita iniziata nel segno dell'equilibrio: il primo set, infatti, è una lunga rincorsa punto a punto, con le due squadre che si rispondono colpo su colpo senza mai consentire all'avversaria di prendere margine. La formazione giallorossa, pur non brillando in continuità, mantiene lucidità nei momenti chiave e riesce a trovare lo strappo decisivo solo nelle ultime battute, chiudendo 25-23 un parziale tiratissimo dove ogni dettaglio ha fatto la differenza.

© Anteprima24.it - Serie C, l’Accademia Volley vince a Battipaglia