Serie C Cittadella-Union Brescia 1-1 Vido entra e firma la rimonta al 92’ | gol e highlights

Un lampo nel recupero, quando tutto sembrava perduto, rimette in piedi un pareggio che vale molto più di un punto. A Cittadella il Brescia soffre, cresce, spreca e infine esulta: l’1-1 firmato da Vido al 92’, nel giorno del suo ritorno dopo l’infortunio, spezza la serie di sette vittorie dei. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Lo spettacolo della pallacanestro femminile va in scena a Tortona Le Final Eight di Coppa Italia Serie A1 e Serie A2 si svolgeranno dal 3 al 6 gennaio presso la Cittadella dello Sport: il comunicato ufficiale su www.legabasketfemminile.it ? - facebook.com Vai su Facebook

Felipe Salvatore Viapiana, designato per arbitrare la gara: - , valida per la 14^ giornata del Girone A di #SerieC #SerieCSkyWifi. ? Diretta Sky. In bocca al lupo! ? #AIACatanzaro Vai su X

Serie C, Cittadella-Union Brescia 1-1. Vido entra e firma la rimonta al 92’: gol e highlights - Un lampo nel recupero, quando tutto sembrava perduto, rimette in piedi un pareggio che vale molto più di un punto. Si legge su bresciatoday.it

Cittadella-Union Brescia 1-1: Rabbi illude i granata, Vido firma il pari nel recupero - Union Brescia di lunedì 1 dicembre 2025: Rabbi sblocca il risultato al 35' della ripresa ma nel recupero Vido mette le cose apposto per i padroni di casa ... Scrive calciomagazine.net

Serie C, Girone A: Cittadella-Union Brescia, le probabili formazioni - Union Brescia nella sedicesima giornata del Girone A di Serie C. Da sportal.it

Serie C, girone A, Cittadella-Union Brescia: le pagelle degli uomini di Iori - Ecco tutti i voti dei cittadellesi contro la squadra di mister Diana allo Stadio Tombolato ... Lo riporta padovaoggi.it

Cittadella-Union Brescia: formazioni, dove vederla in tv e streaming - Cittadella e Union Brescia si affrontano nella sedicesima giornata del Girone A di Serie C: canale tv, formazioni e copertura streaming. Lo riporta calciomercato.com

Cittadella-Union Brescia: ultimi risultati e prossimi impegni - Cittadella e Union Brescia si affrontano lunedì 1° dicembre alle ore 20:30 allo stadio "Pier Cesare Tombolato" per il posticipo della 16ª giornata del Girone A di Serie C. Riporta datasport.it