È iniziata la settimana. lunga. Infatti, dopo lo sfortunato derby di venerdì sera a Cesena (foto), il Modena, da oggi al lavoro dopo i due giorni di riposo concessi da Andrea Sottil, tornerà in campo nel match del giorno dell’Immacolata. E sarà una gara particolare, visto che la sfida del Braglia contro il Catanzaro sarà per i gialli il primo lunch match della stagione, alle 12.30. Il fine settimana appena trascorso ha visto i gialloblù perdere, per la prima volta dall’inizio della stagione, uno dei primi due posti in graduatoria: il successo del Frosinone in casa della Reggiana ha infatti consentito ai ciociari di scavalcare Gerli e compagni in classifica, che ora sono al terzo posto a braccetto del Cesena. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie B. Il Modena rallenta, ma la media resta da playoff