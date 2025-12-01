Serie B Il Modena rallenta ma la media resta da playoff

Sport.quotidiano.net | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È iniziata la settimana. lunga. Infatti, dopo lo sfortunato derby di venerdì sera a Cesena (foto), il Modena, da oggi al lavoro dopo i due giorni di riposo concessi da Andrea Sottil, tornerà in campo nel match del giorno dell’Immacolata. E sarà una gara particolare, visto che la sfida del Braglia contro il Catanzaro sarà per i gialli il primo lunch match della stagione, alle 12.30. Il fine settimana appena trascorso ha visto i gialloblù perdere, per la prima volta dall’inizio della stagione, uno dei primi due posti in graduatoria: il successo del Frosinone in casa della Reggiana ha infatti consentito ai ciociari di scavalcare Gerli e compagni in classifica, che ora sono al terzo posto a braccetto del Cesena. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

serie b il modena rallenta ma la media resta da playoff

© Sport.quotidiano.net - Serie B. Il Modena rallenta, ma la media resta da playoff

Leggi anche questi approfondimenti

Serie B. Il Modena rallenta, ma la media resta da playoff - Infatti, dopo lo sfortunato derby di venerdì sera a Cesena (foto), il Modena, da ... Lo riporta msn.com

serie b modena rallentaCredit: Pasquale PonenteCredit: Pasquale Ponente La capolista Monza manca l’ottava vittoria di fila e rallenta... - La capolista Monza manca l’ottava vittoria di fila e rallenta pareggiando sul campo della Juve Stabia, il Frosinone supera la Reggiana a domicilio e ne approfitta per accorciare le distanze a andare a ... Si legge su msn.com

serie b modena rallentaSerie B, la Juve Stabia rallenta la corsa del Monza. Lo Spezia affonda la Samp - Ora il derby ligure tra Spezia e Sampdoria, scontro diretta nella zona 'calda' della classifica ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Serie B Modena Rallenta