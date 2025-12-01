Serie A13° turno | Bologna-Cremonese 1-3

22.46 La Cremonese ferma la corsa del Bologna Al Dall'Ara 1-3 in chiusura della 13ma giornata. Rossoblù a 24 punti, i grigiorossi salgono a quota 17. Parte bene il Bologna:palo di Orsolini. Dominguez impegna Audero.Per gli ospiti Vardy si fa recuperare da Zortea e poi respingere un tiro da Ravaglia. Su due lanci lunghi grigiorossi in vantaggio: segnano Payero (31') e Vardy (35'). Nel recupero,braccio di Bianchetti,su rigore accorcia Orsolini (48'pt). A inizio ripresa, doppietta di Vardy (50'). Un palo per uno, il risultato non cambia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

