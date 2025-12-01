serie a1 il calvisano non ha perso il ritmo petrarca strapazzato e secondo posto

Il Calvisano è ripartito dopo la lunga pausa con una prova vincente e convincente con il Petrarca. Nella quarta giornata della A1, i gialloneri superano la seconda squadra patavina con un eloquente 40-10, conquistando così 5 punti preziosi per la classifica. L’incontro si apre con il primo acuto firmato dagli ospiti, che con un piazzato di Ravanelli siglano i primi tre punti del match. La compagine del duo Zappalorto-Dal Maso, però, entra ben presto in partita. Bronzini (due volte), Williams, Talavou Maaa e Zanetti vanno in meta, con la precisa trasformazione di Bruniera, e il Calvisano allunga sui veneti fino al 28-3 che chiude il primo tempo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

