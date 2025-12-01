Serie A1 il Calvisano non ha perso il ritmo Petrarca strapazzato e secondo posto
Il Calvisano è ripartito dopo la lunga pausa con una prova vincente e convincente con il Petrarca. Nella quarta giornata della A1, i gialloneri superano la seconda squadra patavina con un eloquente 40-10, conquistando così 5 punti preziosi per la classifica. L’incontro si apre con il primo acuto firmato dagli ospiti, che con un piazzato di Ravanelli siglano i primi tre punti del match. La compagine del duo Zappalorto-Dal Maso, però, entra ben presto in partita. Bronzini (due volte), Williams, Talavou Maaa e Zanetti vanno in meta, con la precisa trasformazione di Bruniera, e il Calvisano allunga sui veneti fino al 28-3 che chiude il primo tempo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondisci con queste news
Rugby, serie A: il Calvisano batte il Petrarca e sale al secondo posto | Giornale di Brescia Vai su X
Serie A1 - Quarta giornata Domenica 30 novembre 2025 Ore 14,30 ? Stadio San Michele - Calvisano Petrarca Padova Cadetta ? Diretta VEO Luigi Caserini #ripartiamo #RugbyCalvisano ? #ForzaCalvisanoSempre - facebook.com Vai su Facebook
Rugby, serie A: il Calvisano batte il Petrarca e sale al secondo posto - Ventotto a tre all’intervallo, nel secondo tempo, ancora con l’uomo in più, è stato il Calvisano a marcare per primo, con Zanetti a far valere il suo peso dopo una touche a cinque metri dalla linea ... Lo riporta giornaledibrescia.it
Serie A1. Calvisano rafforza la seconda linea con l’arrivo di Salvan - Il Tiesse Robot Calvisano è deciso a prepararsi nel migliore dei modi per presentarsi al via della nuova stagione con le carte in regola per farsi valere. Come scrive ilgiorno.it
La matricola Calvisano studia per sfidare le big - Il regolamento per questo torneo prevede una sola promozione in A Élite, ... ilgiorno.it scrive