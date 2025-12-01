Serie A sistema Var in crisi | l’AIA riflette sull’introduzione del Football Video Support a chiamata anche nel massimo campionato
italiano. Il futuro dell’arbitraggio in Serie A potrebbe subire una svolta epocale, specialmente alla luce degli ultimi episodi controversi che hanno scatenato una marea di polemiche e acceso il dibattito sulla gestione del VAR. Secondo il quotidiano Il Messaggero, dai vertici dell’AIA (Associazione Italiana Arbitri) filtrano riflessioni importanti sull’introduzione del Football Video Support (FVS). Il sistema FVS: revisione profonda del protocollo attuale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Con una partita di forte carattere le ragazze della serie B di Coach Fantin, conquistano due preziosi punti ed il referto rosa con un travolgente ultimo quarto, nel derby regionale contro l’Interclub Muggia. Sistema Rosa vs Interclub Muggia 61/52 (13/8, 25/25, 34 - facebook.com Vai su Facebook
SERIE A - De Siervo: "La crisi del sistema riguarda tutti i campionati" - della Lega Serie A, è intervenuto al Social Football Summit all'Allianz Stadium di Torino: "Nell'ultimo bando il campionato inglese ha dovuto mettere sul mercato il 35% delle gare ... Secondo napolimagazine.com