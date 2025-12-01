Serie A lesione all’adduttore per Vlahovic | non ci sarà con la Roma
Tra le avversarie che la Roma dovrà affrontare per concludere il proprio girone d’andata c’è ancora anche la Juventus, con la sfida in programma sabato 20 dicembre, alle ore 20.45, all’ Allianz Stadium. Proprio in vista di questo big match, sicuramente non potrà essere della partita Dusan Vlahovic, infortunatosi nel corso dell’ultimo incontro dei bianconeri, quello vinto per 2-1 contro il Cagliari. Gli esami strumentali svolti nella giornata di oggi hanno infatti sentenziato che l’ex Fiorentina non sarà in campo contro i giallorossi. A causa di una lesione di alto grado dell’adduttore per lui lo stop sarà piuttosto lungo, con tempi di recupero che si aggirerebbero intorno ai tre mesi, senza escludere nemmeno una possibile operazione per risolvere al meglio il problema. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
