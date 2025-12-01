Serie A l’anno delle punte smarrite | Lautaro unico faro mentre le big cercano gol altrove

Serieagoal.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ogni volta che qualcuno lo dà per spento, Lautaro Martinez reagisce nello stesso modo: segnando. È una sua lingua madre, un istinto, una sorta di contro-narrazione vivente alle critiche cicliche che lo accompagnano da anni. A Pisa ha firmato un’altra doppietta, pesantissima per l’Inter e rassicurante per sé stesso, anche se contro un’avversaria lontana anni luce dal livello dei big match che ancora rappresentano il suo tallone d’Achille. Ma nel pomeriggio dell’Arena Garibaldi, più che la risposta dell’argentino, si è vista un’altra verità: Lautaro è rimasto l’unico centravanti “vero” a incidere davvero tra le big del nostro campionato. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

Serie A, l'anno delle punte smarrite: Lautaro unico faro mentre le big cercano gol altrove

