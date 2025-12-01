Serie A equilibrio mai visto | Milan e Napoli in vetta con un bottino da 24 anni fa

Il sipario della tredicesima giornata calerà soltanto con il posticipo del Dall’Ara, dove il Bologna proverà a rialzare la testa contro la Cremonese. Ma il verdetto più atteso è già scritto da ieri sera, quando prima il Milan a San Siro e poi il Napoli all’Olimpico hanno piegato le resistenze di Lazio e Roma con due identici 1-0. Il successo dei rossoneri e quello degli azzurri hanno ridisegnato la vetta della classifica, riportando le due squadre al comando con 28 punti, appaiate dopo tredici giornate di un campionato che sembra voler riscrivere le regole dell’equilibrio. È un punteggio sorprendentemente basso, quasi anacronistico: una capolista così “leggera” non si vedeva da ventiquattro anni. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Serie A, equilibrio mai visto: Milan e Napoli in vetta con un bottino da 24 anni fa

