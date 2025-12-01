Serie A deludente | crollano certezze e cala la qualità del gioco Damascelli
Una Serie A con tanto fumo e poco arrosto: pochi gol, arbitraggi discutibili e formazioni solide che finiscono per cadere. Scrive Tony Damascelli per Il Giornale: “Se questo è il calcio offerto da chi guida la classifica c’è poco da divertirsi e invece rassegnarsi ad una mediocrità per nulla aurea. La Roma subisce la quarta sconfitta e perde il primo posto che lascia al Napoli, la squadra di Conte affianca il Milan mentre l’Inter si riavvicina ma trattasi di polvere, nebbia, non c’è una luce tecnica che dia fiducia”. La Serie A è messa male. Damascelli, nell’edizione di oggi, tiene a proporre un resoconto di quanto accaduto in questa giornata di Serie A. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Scopri altri approfondimenti
Serie CF. Trasferta deludente perdiamo a Selargius 3-0 contro un avversario che stasera è stato più bravo di noi. Al rientro a cena abbiamo tirato su il morale ospiti del nostro Sponsor “140 grammi Sestu”. Grazie Mario . E noi rimettiamoci a lavoro in palestra e - facebook.com Vai su Facebook
Serie A deludente: crollano certezze e cala la qualità del gioco (Damascelli) - Analisi critica di Tony Damascelli sulla Serie A: pochi gol, arbitraggi discutibili, crollo delle big e crisi profonde in più squadre. Secondo ilnapolista.it