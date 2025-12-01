Una Serie A con tanto fumo e poco arrosto: pochi gol, arbitraggi discutibili e formazioni solide che finiscono per cadere. Scrive Tony Damascelli per Il Giornale: “Se questo è il calcio offerto da chi guida la classifica c’è poco da divertirsi e invece rassegnarsi ad una mediocrità per nulla aurea. La Roma subisce la quarta sconfitta e perde il primo posto che lascia al Napoli, la squadra di Conte affianca il Milan mentre l’Inter si riavvicina ma trattasi di polvere, nebbia, non c’è una luce tecnica che dia fiducia”. La Serie A è messa male. Damascelli, nell’edizione di oggi, tiene a proporre un resoconto di quanto accaduto in questa giornata di Serie A. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Serie A deludente: crollano certezze e cala la qualità del gioco (Damascelli)