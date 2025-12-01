Serie A arriva il VAR a chiamata? Cosa cambierebbe nel regolamento | possibile rivoluzione

Spazionapoli.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il futuro dell’arbitraggio in Serie A potrebbe entrare in una fase di cambiamento. Secondo quanto filtra dall’AIA, è al vaglio l’introduzione del Football Video Support, un sistema che trasformerebbe il protocollo attuale e che coinvolgerebbe club come Napoli, Juventus e Inter. La tecnologia è in fase di test in Serie C e, se approvata, porterebbe all’uso del cosiddetto “ VAR a chiamata ”, con un ruolo più attivo degli allenatori e una revisione profonda delle dinamiche di gioco. Che cos’è il VAR a chiamata. Il sistema FVS rappresenterebbe una svolta rispetto all’attuale gestione del VAR. L’AIA valuta infatti la possibilità di eliminare la figura dei VMO, oggi operativi nella sala di Lissone, introducendo una postazione direttamente a bordo campo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

serie a arriva il var a chiamata cosa cambierebbe nel regolamento possibile rivoluzione

© Spazionapoli.it - Serie A, arriva il VAR a chiamata? Cosa cambierebbe nel regolamento: possibile rivoluzione

Altre letture consigliate

serie arriva var chiamataMilan-Lazio rischia di fare scuola: sbarca in Serie A il Var a chiamata? - Lazio e l'episodio controverso del fallo di Pavlovic non ravvisato da Collu rischia di fare scuola: sbarca in Serie A il Var a chiamata? Segnala msn.com

serie arriva var chiamataCaos arbitri, l’idea è il var a chiamata - Giusta, dunque, la chiamata dall’arbitro Collu, sbagliata quella del Var Di Paolo che resterà fermo ... Da ilmessaggero.it

serie arriva var chiamataRigore contro il Milan non dato, per gli arbitri non c'era: sbagliata la chiamata al Var di Collu, il varista Di Paolo verrà fermato - Il retroscena: il var Di Paolo non doveva richiamare Collu allo schermo, ha rischiato di indurlo all'errore Non era rigore. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Serie Arriva Var Chiamata