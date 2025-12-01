Serie A arriva il VAR a chiamata? Cosa cambierebbe nel regolamento | possibile rivoluzione
Il futuro dell’arbitraggio in Serie A potrebbe entrare in una fase di cambiamento. Secondo quanto filtra dall’AIA, è al vaglio l’introduzione del Football Video Support, un sistema che trasformerebbe il protocollo attuale e che coinvolgerebbe club come Napoli, Juventus e Inter. La tecnologia è in fase di test in Serie C e, se approvata, porterebbe all’uso del cosiddetto “ VAR a chiamata ”, con un ruolo più attivo degli allenatori e una revisione profonda delle dinamiche di gioco. Che cos’è il VAR a chiamata. Il sistema FVS rappresenterebbe una svolta rispetto all’attuale gestione del VAR. L’AIA valuta infatti la possibilità di eliminare la figura dei VMO, oggi operativi nella sala di Lissone, introducendo una postazione direttamente a bordo campo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
