Sergio Ramos ultimo giro in Europa | il Milan entra nella corsa per lo storico difensore spagnolo

A 39 anni, Sergio Ramos continua a sfidare il tempo con la naturalezza dei grandi campioni. L’idea del ritiro non lo sfiora e il richiamo dell’Europa torna a farsi forte proprio mentre la sua parentesi messicana con il Monterrey si avvicina alla fine. Il difensore che ha segnato un’epoca con Real Madrid, PSG e Siviglia è pronto per un ultimo capitolo ad alto livello. E all’orizzonte spunta un nome che nessuno immaginava: il Milan. Un ciclo chiuso in Messico. Il contratto che lo lega ai Rayados scade il 31 dicembre 2025, ma il futuro a Monterrey sembra già scritto. In Messico Ramos ha giocato molto e bene, mettendo insieme proprie statistiche da attaccante aggiunto con sette gol in trenta presenze. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Sergio Ramos, ultimo giro in Europa: il Milan entra nella corsa per lo storico difensore spagnolo

Contenuti che potrebbero interessarti

Come anticipato da Fabrizio Romano, Sergio Ramos lascerà il Monterrey e tra le possibili destinazioni ci sarebbe anche la Serie A I suoi agenti lo avrebbero proposto anche al Milan per il mercato di gennaio. Quanto spendereste per prenderlo all'asta di ripar - facebook.com Vai su Facebook

MN - Sergio Ramos via dal Monterrey: è stato proposto anche al Milan Vai su X

Sergio Ramos proposto al Milan: i rossoneri cercano un nuovo difensore centrale - Sergio Ramos non ha alcuna intenzione di dire basta e il ritorno in Europa è una possibilità. Scrive msn.com

Sergio Ramos Serie A, il difensore si mette sul mercato e apre ad un futuro in Italia. La rivelazione di Fabrizio Romano: ecco cosa può succedere! - Sergio Ramos Serie A, il difensore si mette sul mercato e apre ad un futuro in Italia. Riporta calcionews24.com

Sergio Ramos giocherà in Serie A? Annuncio pazzesco e nel mezzo una big prova il grande colpo! - La storia tra Sergio Ramos e il Monterrey è arrivata al suo capitolo finale. Segnala calcionews24.com

Mercato Milan, Sergio Ramos manda segnali: possibile futuro rossonero - Ora in Messico dopo una carriera piena di vittorie e titoli al Real Madrid, Sergio Ramos vuole tornare in Europa: perché il Milan ci crede ... Da msn.com

Ryanair prende in giro Sergio Ramos, e lui risponde con ironia - L'ex difensore del Real Madrid ha infatti pubblicato il suo primo singolo musicale "Cibeles", e secondo ... corrieredellosport.it scrive