Sergio Ramos ultimo giro in Europa | il Milan entra nella corsa per lo storico difensore spagnolo

Milanzone.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A 39 anni, Sergio Ramos continua a sfidare il tempo con la naturalezza dei grandi campioni. L’idea del ritiro non lo sfiora e il richiamo dell’Europa torna a farsi forte proprio mentre la sua parentesi messicana con il Monterrey si avvicina alla fine. Il difensore che ha segnato un’epoca con Real Madrid, PSG e Siviglia è pronto per un ultimo capitolo ad alto livello. E all’orizzonte spunta un nome che nessuno immaginava: il Milan. Un ciclo chiuso in Messico. Il contratto che lo lega ai Rayados scade il 31 dicembre 2025, ma il futuro a Monterrey sembra già scritto. In Messico Ramos ha giocato molto e bene, mettendo insieme proprie statistiche da attaccante aggiunto con sette gol in trenta presenze. 🔗 Leggi su Milanzone.it

sergio ramos ultimo giro in europa il milan entra nella corsa per lo storico difensore spagnolo

© Milanzone.it - Sergio Ramos, ultimo giro in Europa: il Milan entra nella corsa per lo storico difensore spagnolo

Contenuti che potrebbero interessarti

sergio ramos ultimo giroSergio Ramos proposto al Milan: i rossoneri cercano un nuovo difensore centrale - Sergio Ramos non ha alcuna intenzione di dire basta e il ritorno in Europa è una possibilità. Scrive msn.com

sergio ramos ultimo giroSergio Ramos Serie A, il difensore si mette sul mercato e apre ad un futuro in Italia. La rivelazione di Fabrizio Romano: ecco cosa può succedere! - Sergio Ramos Serie A, il difensore si mette sul mercato e apre ad un futuro in Italia. Riporta calcionews24.com

sergio ramos ultimo giroSergio Ramos giocherà in Serie A? Annuncio pazzesco e nel mezzo una big prova il grande colpo! - La storia tra Sergio Ramos e il Monterrey è arrivata al suo capitolo finale. Segnala calcionews24.com

sergio ramos ultimo giroMercato Milan, Sergio Ramos manda segnali: possibile futuro rossonero - Ora in Messico dopo una carriera piena di vittorie e titoli al Real Madrid, Sergio Ramos vuole tornare in Europa: perché il Milan ci crede ... Da msn.com

Ryanair prende in giro Sergio Ramos, e lui risponde con ironia - L'ex difensore del Real Madrid ha infatti pubblicato il suo primo singolo musicale "Cibeles", e secondo ... corrieredellosport.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sergio Ramos Ultimo Giro