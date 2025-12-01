Sergio Ramos all’Inter a Gennaio? Romano | Vi posso dire che…
Sergio Ramos ha chiuso la sua esperienza in Messico con il Monterrey e ora guarda con interesse al futuro, desideroso di vivere una nuova avventura. Intervenuto sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha raccontato: “ Sergio Ramos lascia il Monterrey dopo aver fatto bene e giocato tanto. Lui vuole fare un’esperienza diversa, in cuor suo, anche se è difficilissimo, ha una speranza di fare il Mondiale. Non intende ritirarsi e vuole fare un’esperienza nuova adesso “. Il difensore spagnolo sarebbe pronto a trasferirsi già a gennaio, alla ricerca di un club che necessiti di un leader in più nella propria retroguardia. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
