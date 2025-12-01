Serena Schintu un Oggi No per fermare la corsa quotidiana
Con Oggi No la cantautrice sarda Serena Schintu torna sulle principali piattaforme digitali con un singolo che parla a chi si sente travolto dalla corsa quotidiana. Un’uscita che segna un nuovo capitolo del suo percorso autoriale e che invita a prendersi il proprio tempo, anche solo per un giorno. Un brano per chi sente il . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
