Sequestro alcolici Sant’Egidio del Monte Albino | maxi operazione
Sequestro alcolici Sant’Egidio del Monte Albino, oltre 11mila bottiglie tra liquori e spumanti rinvenute in un deposito irregolare. Un importante sequestro alcolici Sant’Egidio del Monte Albino è stato eseguito nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza di Salerno nell’ambito delle attività di contrasto alle frodi in materia di accise e imposte sulla produzione. Le Fiamme Gialle hanno individuato un deposito riconducibile a una società con sede nel napoletano, dove erano stoccati migliaia di prodotti alcolici privi della necessaria documentazione fiscale e con contrassegni sospetti. Per approfondire il tema delle accise è disponibile il portale dell’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 🔗 Leggi su Zon.it
