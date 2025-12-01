Sequestrati beni a esponente collegato al clan Parisi | sigilli a case e conti

Baritoday.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito un sequestro di beni, per un valore di circa 500mila euro, riconducibili a un pregiudicato originario di Cassano Murge, ritenuto esponente di spicco della criminalità locale e figura di riferimento di un un gruppo collegato al clan Parisi. Il. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Caserta, sequestrati beni per 350mila euro a esponente del clan Bifone - Un immobile di 130 metri quadrati e un prodotto assicurativo: sono questi i beni, dal valore complessivo di 350mila euro, che la Direzione Investigativa Antimafia ha sequestrato a un esponente del ... Secondo rainews.it

Sequestrati beni per quasi un milione a esponenti Casamonica - Beni per quasi un milione di euro riconducibili a 5 soggetti ritenuti contigui al clan dei Casamonica sono stati sequestrati dai finanzieri del Comando provinciale di Catanzaro in esecuzione di un ... Scrive ansa.it

Sequestrati beni per un milione a esponente clan Attanasio - Beni stimati in un milione di euro sono stati sequestrati dalla Direzione investigativa antimafia di Catania a un 46enne recentemente condannato per associazione mafiosa per avere fatto parte della ... Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Sequestrati Beni Esponente Collegato