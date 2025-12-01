Sequestrati beni a esponente collegato al clan Parisi | sigilli a case e conti

La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito un sequestro di beni, per un valore di circa 500mila euro, riconducibili a un pregiudicato originario di Cassano Murge, ritenuto esponente di spicco della criminalità locale e figura di riferimento di un un gruppo collegato al clan Parisi. Il. 🔗 Leggi su Baritoday.it

