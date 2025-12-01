Sequestrata una testa di coccodrillo all' aeroporto di Palermo

Sequestrata all’aeroporto di Palermo la testa di un coccodrillo in via d’estinzione. Finanzieri del Comando provinciale e funzionari doganali dell’Adm avevano sottoposto a controllo un passeggero palermitano proveniente da Bangkok via Roma Fiumicino. L’ispezione della valigia ha permesso di trovare la testa appartenente alla specie «crocodylia spp», originario delle regioni tropicali e subtropicali. 🔗 Leggi su Feedpress.me

