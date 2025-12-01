Sequestrata una testa di coccodrillo all' aeroporto di Palermo
Sequestrata all’aeroporto di Palermo la testa di un coccodrillo in via d’estinzione. Finanzieri del Comando provinciale e funzionari doganali dell’Adm avevano sottoposto a controllo un passeggero palermitano proveniente da Bangkok via Roma Fiumicino. L’ispezione della valigia ha permesso di trovare la testa appartenente alla specie «crocodylia spp», originario delle regioni tropicali e subtropicali. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Scopri altri approfondimenti
Rapina armata in villetta a Ostuni: famiglia sequestrata e medico colpito alla testa. È caccia alla banda - facebook.com Vai su Facebook
Sequestrata una testa di coccodrillo all'aeroporto di Palermo - Finanzieri del Comando provinciale e funzionari doganali dell’Adm avevano sottoposto a controllo un passeggero pale ... Scrive msn.com
In valigia con una testa di coccodrillo in via di estinzione, denunciato - L’ispezione della valigia ha permesso di rinvenire all’interno della stessa la testa di un coccodrillo, appartenente alla specie “crocodylia spp”, in via di estinzione ... Segnala grandangoloagrigento.it