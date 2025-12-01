Senza Vlahovic è una Juve da reinventare
E’ stato lo stesso Dusan Vlahovic, una manciata di secondi dopo quella fitta improvvisa con tutti gli indizi da stiramento, a chiedere il cambio sabato allo Stadium. Quando è il giocatore a gettare la spugna senza esitazioni, l’infortunio non è quasi mai lieve. Il dolore persistente anche dopo la sostituzione, con un’espressione del volto prossima alle lacrime, è stato una certificazione emotiva dell’entità della lesione. Ora si attendono solo gli esiti degli esami strumentali sull’adduttore della gamba sinistra: ma è certo che il serbo tornerà in campo nel 2026, e forse anche tutto gennaio dovrà essere dedicato al recupero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
