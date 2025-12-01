Senza Vlahovic è una Juve da reinventare

Sport.quotidiano.net | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ stato lo stesso Dusan Vlahovic, una manciata di secondi dopo quella fitta improvvisa con tutti gli indizi da stiramento, a chiedere il cambio sabato allo Stadium. Quando è il giocatore a gettare la spugna senza esitazioni, l’infortunio non è quasi mai lieve. Il dolore persistente anche dopo la sostituzione, con un’espressione del volto prossima alle lacrime, è stato una certificazione emotiva dell’entità della lesione. Ora si attendono solo gli esiti degli esami strumentali sull’adduttore della gamba sinistra: ma è certo che il serbo tornerà in campo nel 2026, e forse anche tutto gennaio dovrà essere dedicato al recupero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

senza vlahovic 232 una juve da reinventare

© Sport.quotidiano.net - Senza Vlahovic è una Juve da reinventare

Scopri altri approfondimenti

senza vlahovic 232 juveSenza Vlahovic &#232; una Juve da reinventare - Dusan fuori a lungo, David e Openda chiamati a un grande salto di qualità dopo mesi deludenti: Spalletti potrà utilizzarli anche in coppia . Si legge su sport.quotidiano.net

senza vlahovic 232 juveLa Juventus perde ancora Vlahovic: un anno dopo, cosa &#232; cambiato davvero - A distanza di un anno, la Juventus è di nuovo senza l'attaccante serbo: dagli esperimenti alle opzioni in avanti, cosa è cambiato rispetto alla scorsa stagione? Segnala ilbianconero.com

senza vlahovic 232 juvePagina 2 | Vlahovic, scatta l'allarme Juve: infortunio serio, cosa si &#232; fatto e quante partite salta - Bremer inizierà a lavorare gradualmente in gruppo a partire dalla prossima settimana - Riporta tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Senza Vlahovic 232 Juve