Sembra un film | il luogo segreto delle Alpi con un castello magico e un lago turchese unico al mondo

Tra le alpi c’è un gioiello segreto, un posto che sembra uscito da un film tra un lago turchese e un castello quasi magico. Nel cuore delle Alpi francesi si cela un autentico gioiello naturale e culturale, celebre per il suo lago cristallino e il fascino senza tempo del suo centro storico. Un posto magnifico tra un lago cristallino e le Alpi – Lopinionista.it Questo luogo incantato, conosciuto come la piccola Venezia delle Alpi, rappresenta una meta ideale per chi desidera immergersi in paesaggi da fiaba senza allontanarsi troppo dall’Italia. Il lago più pulito d’Europa e un paesaggio da cartolina. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

