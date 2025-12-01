Selvaggia Lucarelli su Belen Rodriguez | Sta raccontando con onestà le sue fragilità

Selvaggia Lucarelli è sempre sul pezzo. La giornalista non ha perso tempo e ha detto la sua sull'intervista di Belen Rodriguez a "Vanity Fair Stories". La modella argentina, in quell'occasione, non era nelle sue condizioni migliori. Anzi, non era affatto lucida e aveva difficoltà anche a stare in piedi. Come lei stessa ha spiegato, la

#RossellaErra: "#SelvaggiaLucarelli faceva la fila per partecipare ai programmi di #BarbaraDUrso e ora dice che è trash" Intervistata dal settimanale #Mio la Erra, come riporta #Biccy, ha lanciato arco e frecce contro la Lucarelli e ha difeso Barbara D'Urso che - facebook.com Vai su Facebook

Dal cadavere mummificato in piedi, appoggiato al muro, alla bugia sul ricovero in rsa: Andrea Guastalla e il caso che ha trasformato una tragedia domestica in un racconto grottesco. Ne ho scritto qui, con qualche particolare nuovo. selvaggialucarelli.substack. Vai su X

Belen non sta bene. Parla Selvaggia Lucarelli: "Momento di grande fragilità" - Soffre di attacchi di panico continui, ha fatto abuso di calmanti, ha vissuto problemi in famiglia come la lite con la sorella Cecilia, vive una fragilità psicologica ormai da tanto tempo, che sta ... Si legge su today.it