Sella rimonta da -23 l’ex Dellosto la punisce Solita partenza choc e Pistoia ringrazia
Estra Pistoia 91 Sella Cento 80 ESTRA: Gallo, Stoch, Alessandrini 3, Dellosto 13, Campogrande n.e. Knight 23, Saccaggi 14, Magro 4, Johnson 23, Zanotti 11, Agostini n.e. Flauto n.e. All. Della Rosa SELLA CENTO: Scarponi 2, Tanfoglio, Conti 17, Berdini 13, Devoe 5, Montano 16, Davis 18, Fall 6, Guerrieri 3, Piazzi n.e. All. Di Paolantonio Arbitri: Lupelli, Giunta e D’Amato Parziali: 26-17, 50-34, 64-57 Note: tiri da 3 Pistoia 722, Cento 1538, tiri da 2 Pistoia 3046, Cento 1433, tiri liberi Pistoia 1012, Cento 814. Terza sconfitta consecutiva per la Sella Cento, che perde a Pistoia col punteggio di 91-80. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
