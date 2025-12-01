Leggings Daily Run 3 Stripe da 5 pollici e reggiseno Running Medium Support Pocket, è il nuovo coordinato per le appassionate di fitness. Con dettagli riflettenti, tra cui le 3 strisce adidas avvolte intorno alla coscia, i leggings, dotati di cordino interno, garantiscono la massima adattabilità. Il reggiseno a pannelli favorisce un flusso d’aria sulla colonna vertebrale, i bordi puliti e lisci delle spalline riducono irritazioni e sfregamenti. La tecnologia Everscuplt di PUMA segue le forme del corpo senza limitare i movimenti. La canotta aderente è pensata per un allenamento completo, con collo alto e spalline, quella in tri-blend presenta spacchi laterali per una maggiore traspirabilità e un taglio raceback. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sei idee regalo per veri atleti