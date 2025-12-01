Segantini pittore delle Alpi

Panorama.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si può fare fare una mostra ambiziosa su Giovanni Segantini, come è quella attualmente visibile al Museo civico di Bassano del Grappa (a cura di Niccolò d’Agati, fino al prossimo 22 febbraio), facendo a meno di un capolavoro capitale quale le Due madri della Galleria d’arte moderna di Milano? Sì, ma non è la stessa cosa. Così scrivevo delle Due madri qualche anno or sono: «Milano, 1891: la prima Triennale di Brera, l’esposizione collettiva che vuole misurare il livello di modernità dell’arte italiana, propone, nelle due opere destinate a lasciare maggiormente il segno, la trattazione di un soggetto tradizionalissimo, piuttosto indifferente alla voglia di attualità, di aneddoto di vita e di impegno sociale avvertita dalla maggioranza dei partecipanti: la maternità. 🔗 Leggi su Panorama.it

segantini pittore delle alpi

© Panorama.it - Segantini, pittore delle Alpi

Altre letture consigliate

segantini pittore alpiGiovanni Segantini: Il Pittore della Luce Alpina e dell’Anima - Giovanni Segantini è una figura centrale dell’arte europea di fine Ottocento, un maestro indiscusso del divisionismo e del simbolismo, la cui opera offre una visione profonda e personale del paesaggio ... Segnala unsertirol24.com

Giovanni Segantini: la poesia della natura - Segantini vede, trasfigura ciò che ha contemplato, con una semplicità che non ha nulla di artefatto: la natura è bella, le Alpi pure, le donne che conducono ... Si legge su cittanuova.it

Monologo sul pittore Segantini - "Sinfonia della creazione" è un monologo disegnato da parole, disegno, danza e musica che racconta del rapporto tra l'artista Giovanni Segantini e la natura. Come scrive ilrestodelcarlino.it

segantini pittore alpiA Parigi una primavera nel segno di Giovanni Segantini - 'Je veux voir mes montagnes, voglio vedere le mie montagne': questo il titolo della mostra monografica che il Musée Marmottan- Lo riporta ansa.it

segantini pittore alpiUna sterzata all’arte italiana lunga vent’anni: il ritorno di Giovanni Segantini, il campione del divisionismo - Al Museo Civico di Bassano Del Grappa un'esposizione che celebra Segantini con 100 opere tra capolavori divisionisti e ritratti ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Caglio, le opere del pittore divisionista Giovanni Segantini - A partire da domenica 3 giugno e fino al 30 settembre 2018 si terranno delle visite guidate gratuite al Percorso Segantini, per inaugurare la stagione degli eventi turistico ... Segnala ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Segantini Pittore Alpi