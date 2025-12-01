Segantini pittore delle Alpi

Si può fare fare una mostra ambiziosa su Giovanni Segantini, come è quella attualmente visibile al Museo civico di Bassano del Grappa (a cura di Niccolò d’Agati, fino al prossimo 22 febbraio), facendo a meno di un capolavoro capitale quale le Due madri della Galleria d’arte moderna di Milano? Sì, ma non è la stessa cosa. Così scrivevo delle Due madri qualche anno or sono: «Milano, 1891: la prima Triennale di Brera, l’esposizione collettiva che vuole misurare il livello di modernità dell’arte italiana, propone, nelle due opere destinate a lasciare maggiormente il segno, la trattazione di un soggetto tradizionalissimo, piuttosto indifferente alla voglia di attualità, di aneddoto di vita e di impegno sociale avvertita dalla maggioranza dei partecipanti: la maternità. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Segantini, pittore delle Alpi

